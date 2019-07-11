Рада ухвалила Виборчий кодекс. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n124161-rada-uhvalyla-vyborchyy-kodeks.html

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Виборчий кодекс України ухвалила Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні. Документ було розглянуто в другому читанні.

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Проект Виборчого кодексу № 3112−1, який передбачає проведення виборів за відкритими списками, отримав підтримку 230 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, основним завданням законопроекту про Виборчий кодекс є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки та проведення виборів в Україні.

Новий Виборчий кодекс набуде чинності 1 грудня 2023 року, тобто його норми поширюватимуться вже на наступні вибори президента і парламенту, а не на заплановані 21 липня цього року. Прохідний бар'єр становить 5%.

До цього законопроекту було подано 4 тис. 568 правок, які Рада розглядала з 6 червня.

Ініціювали розгляд документу спікер парламенту Андрій Парубій, член «Народного фронту» Леонід Ємець і керівник підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету з питань правової політики і правосуддя, член БПП Олександр Черненко. Останній сьогодні був доповідачем щодо правок до Виборчого кодексу.

На думку авторів проекту закону про Виборчий кодекс, основною проблемою законодавства про вибори є застосовування виборчих систем, які через відсутність можливості для виборців обирати персональний склад парламенту створили ситуацію відірваності народних депутатів усіх рівнів від громадян, які їх обирають до органів влади.

Вибори за відкритими списками — це фактично голосування за конкретного кандидата у цьому списку, а не за всю партію. Хто набирає найбільше голосів, той і піднімається у рейтингу, тому в підсумку ситуація може кардинально змінитися порівняно з тим, що на старті зареєструвала партія. Загальний результат партії буде залежати від кількості голосів, які в сукупності набрали кандидати.