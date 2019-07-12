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Унікальну чорну діру в сузір'ї Дракон знайшли астрофізики. Фото: 360tv

Унікальну чорну діру в сузір’ї Дракон знайшли астрофізики

12 лип 2019, 12:28
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Астрофізики виявили унікальну надмасивну чорну діру в сузір’ї Дракон. Вона розташована на відстані близько 130 млн світлових років від Землі.

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Вчені вважали, що в тьмяній спіральній галактиці NGC 3147 не може бути достатньої кількості матерії для підживлення такого потужного космічного об'єкта. Чорну діру в оточенні яскраво сяючого акреційного диска матерії виявили через космічний телескоп Hubble. Про це повідомляється в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передає Naked science.

Вчені вважають, що речовина в диску обертається зі швидкістю понад 10% швидкості світла. Такий показник дозволяє спостерігати на диску видимі ефекти Теорії відносності.

Маса чорної діри (близько 250 млн сонячних мас) зміщує випромінювання зовнішньої області навколишнього диска до червоної сторони спектра. Зазначимо, що у напрямку до нас речовина диска світить яскравіше, ніж у протилежному напрямі. Ефект пояснюється доплеровським посиленням світності.

Вчені також стверджують, що диск цієї надмасивної чорної діри нагадує їм мініатюрний квазар, хоча в такому випадку, речовини навколо неї повинно було бути набагато менше. Зазвичай такий диск можна побачити у об'єктів із світністю в сотні тисяч разів більших.

Як раніше повідомлялося, на початку травня в сузір’ї Лева зафіксували ідеальну спіральну галактику.


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