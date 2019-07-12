Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Війна на Донбасі: у мережі з’явилося відео знищення ЗСУ колони бойової техніки бойовиків

«Караван-300» іде на схід: у мережі з’явилося відео знищення колони техніки бойовиків на Донбасі

12 лип 2019, 11:58
999

У соціальній мережі Фейсбук 12 липня з’явилося відео знищення підрозділами Збройних сил України колони техніки бойовиків на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне.

Loading...

Внаслідок атаки сил операції Об'єднаних сил знищено артилерійську групу російських окупантів.

Пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших «організмів». «Караван-300» іде на схід, залишивши за собою купи вигорілого металобрухту, — пише автор у коментарі до запису.

Бійці ЗСУ поблизу Водяного знищили російську САУ 2С1 «Гвоздика», пошкоджено кілька одиниць бойової техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«До зустрічі у Раді!»: Парубій у напівпорожньому залі закрив заключне пленарне засідання парламенту VIII скликання (ФОТО)

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 12 липня у напівпорожній залі парламенту закрив заключне засідання парламенту восьмого скликання. Через тиждень в Україні відбудуться дострокові вибори нового праламенту

Новини України
13:51

На засудження діяльності Світового конгресу українців в РФ зреагували у МЗС

Діяльність Світового конгресу українців назвали небезпечною у Росії. Міністерство закордонних справ України протестують проти цього рішення та заявляють про репресивну політику РФ

Новини України
10:36
Новини партнерів
Загрузка...