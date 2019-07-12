Війна на Донбасі: у мережі з’явилося відео знищення ЗСУ колони бойової техніки бойовиків

У соціальній мережі Фейсбук 12 липня з’явилося відео знищення підрозділами Збройних сил України колони техніки бойовиків на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне.

Внаслідок атаки сил операції Об'єднаних сил знищено артилерійську групу російських окупантів.

Пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших «організмів». «Караван-300» іде на схід, залишивши за собою купи вигорілого металобрухту, — пише автор у коментарі до запису.