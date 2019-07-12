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Війна на Донбасі: у мережі з’явилося відео знищення ЗСУ колони бойової техніки бойовиків
«Караван-300» іде на схід: у мережі з’явилося відео знищення колони техніки бойовиків на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n124207-karavan-300-ide-na-shid-u-mereji-z-yavylosya-video-znyschennya-kolony-boyovoyi-tehniky.htmlРакурс
У соціальній мережі Фейсбук 12 липня з’явилося відео знищення підрозділами Збройних сил України колони техніки бойовиків на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне.
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Внаслідок атаки сил операції Об'єднаних сил знищено артилерійську групу російських окупантів.
Пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших «організмів». «Караван-300» іде на схід, залишивши за собою купи вигорілого металобрухту, — пише автор у коментарі до запису.
Бійці ЗСУ поблизу Водяного знищили російську САУ 2С1 «Гвоздика», пошкоджено кілька одиниць бойової техніки.
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