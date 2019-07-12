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Масове отруєння дітей у таборі на Одещині: госпіталізували майже півсотні осіб. Фото: Pressalert

Масове отруєння дітей у таборі на Одещині: госпіталізували майже півсотні осіб

12 лип 2019, 11:57
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До інфекційної лікарні через отруєння у таборі потрапили 46 дітей. Інцидент стався сьогодні вночі в оздоровчо-спортивному таборі «Медик-2» Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану (Молдова), який розташований в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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Медики діагностували у малечі гострий гастроентероколіт. Наразі на території табору чергує бригада швидкої допомоги, адже всього в таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років. Про це повідомляє прес-служба Одеської держадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Медики оцінюють стан дітей як легкої та середньої тяжкості. Наразі з’ясовуються причини виникнення отруєння. До закладу виїхала інспекція для відбору проб.

Щодо співробітників табору здійснюється службове розслідування. Найближчим часом інцидент обговорять на засіданні районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З початку літа це вже третє масове отруєння дітей на території України. Так, 1 липня у Миколаївській області отруїлися 16 дітей. У них виявили кишкову інфекцію.

Нагадаємо, 10 червня у Чернівецькій області до лікарні потрапили 30 вихованців дитячого табору.

Джерело: Ракурс


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