Массовое отравление детей в лагере в Одесской области: госпитализированы почти полсотни человек. Фото: Pressalert

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В инфекционную больницу из-за отравления в лагере попали 46 детей. Инцидент произошел сегодня ночью в оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (Молдова), который расположен в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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Медики диагностировали у малышей острый гастроэнтероколит. Сейчас на территории лагеря дежурит бригада скорой помощи, ведь всего в лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Одесской госадминистрации на своей странице в Facebook.

Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести. Сейчас выясняются причины возникновения отравления. В учреждение выехала инспекция для отбора проб.

В отношении сотрудников лагеря осуществляется служебное расследование. В ближайшее время инцидент обсудят на заседании районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С начала лета это уже третье массовое отравление детей на территории Украины. Так 1 июля в Николаевской области отравились 16 детей. У них обнаружили кишечную инфекцию.

Напомним, 10 июня в Черновицкой области в больницу попали 30 воспитанников детского лагеря.