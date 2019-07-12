Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Массовое отравление детей в лагере в Одесской области: госпитализированы почти полсотни человек. Фото: Pressalert

Массовое отравление детей в лагере в Одесской области: госпитализированы почти полсотни человек

12 июл 2019, 11:57
999

В инфекционную больницу из-за отравления в лагере попали 46 детей. Инцидент произошел сегодня ночью в оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (Молдова), который расположен в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Loading...

Медики диагностировали у малышей острый гастроэнтероколит. Сейчас на территории лагеря дежурит бригада скорой помощи, ведь всего в лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Одесской госадминистрации на своей странице в Facebook.

Медики оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести. Сейчас выясняются причины возникновения отравления. В учреждение выехала инспекция для отбора проб.

В отношении сотрудников лагеря осуществляется служебное расследование. В ближайшее время инцидент обсудят на заседании районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С начала лета это уже третье массовое отравление детей на территории Украины. Так 1 июля в Николаевской области отравились 16 детей. У них обнаружили кишечную инфекцию.

Напомним, 10 июня в Черновицкой области в больницу попали 30 воспитанников детского лагеря.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Массовое отравление детей в лагере в Одесской области: госпитализированы почти полсотни человек

Массовое отравление детей произошло в лагере в Одесской области. В больницу госпитализировали 46 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Медики диагностировали острый гастроэнтероколит

Новости Украины
11:57

Крымские татары: задержанных в Москве отпустили из полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Крымских татар, которых задержали вчера в Москве за мирный протест, отпустили. Пикетчикам выписали крупные штрафы за протест против незаконных арестов и репрессий, на который они вышли накануне

Новости мира
08:22
Новости партнеров
Загрузка...