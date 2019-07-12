Ракурсhttps://racurs.ua/
Война на Донбассе: в сети появилось видео уничтожения ВСУ колонны боевой техники боевиков
«Караван-300» идет на восток: в сети появилось видео уничтожения колонны техники боевиков на Донбассеhttps://racurs.ua/n124207-karavan-300-idet-na-vostok-v-seti-poyavilos-video-unichtojeniya-kolonny-boevoy-tehniki-boevikov.htmlРакурс
В социальной сети Фейсбук 12 июля появилось видео уничтожения подзразделениями Вооруженных сил Украины колонны техники боевиков на Донбассе возле населенного пункта Водяное.
Loading...
В результате атаки сил операции Объединенных сил уничтожено артиллерийскую группу российских оккупантов.
Повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных «организмов». «Караван-300» идет на восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома, — пишет автор в комментарии к записи.
Бойцы ВСУ возле Водяного уничтожили российскую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», повреждены несколько единиц боевой техники.
Читайте также
Загрузка...