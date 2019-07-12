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Война на Донбассе: в сети появилось видео уничтожения ВСУ колонны боевой техники боевиков

«Караван-300» идет на восток: в сети появилось видео уничтожения колонны техники боевиков на Донбассе

12 июл 2019, 11:58
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В социальной сети Фейсбук 12 июля появилось видео уничтожения подзразделениями Вооруженных сил Украины колонны техники боевиков на Донбассе возле населенного пункта Водяное.

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В результате атаки сил операции Объединенных сил уничтожено артиллерийскую группу российских оккупантов.

Повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных «организмов». «Караван-300» идет на восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома, — пишет автор в комментарии к записи.

Бойцы ВСУ возле Водяного уничтожили российскую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», повреждены несколько единиц боевой техники.

Источник: Ракурс


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