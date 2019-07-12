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Уникальную черную дыру в созвездии Дракон нашли астрофизики. Фото: 360tv

Уникальную черную дыру в созвездии Дракон нашли астрофизики

12 июл 2019, 12:28
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Астрофизики обнаружили уникальную сверхмассивную черную дыру в созвездии Дракон. Она находится от Земли на расстоянии около 130 млн световых лет.

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Ученые считали, что в тусклой спиральной галактике NGC 3147 не может быть достаточного количества материи для подпитки такого мощного космического объекта. Черную дыру в окружении ярко сияющего аккреционного диска материи обнаружили через космический телескоп Hubble. Об этом сообщается в журнал еMonthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Naked science.

Ученые полагают, что вещество в диске вращается со скоростью более 10% световой. Такой показатель позволяет наблюдать на диске видимые эффекты Теории относительности.

Масса черной дыры (около 250 млн солнечных масс) смещает излучение внешней области окружающего диска к красной стороне спектра. Отметим, что по направлению к нам вещество диска светит ярче, чем с удаляющейся стороны. Эффект объясняется доплеровским усилением светимости.

Ученые также утверждают, что диск этой сверхмассивной черной дыры напоминает им миниатюрный квазар, хотя в таком случае, вещества вокруг нее должно было быть гораздо меньше. Обычно такой диск можно увидеть у объектов со светимостью в сотни тысяч раз больше.

Как ранее сообщалось, в начале мая в созвездии Льва зафиксировали идеальную спиральную галактику.


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