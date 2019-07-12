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Ракурс
В Раде заблокировали попытку отменить решение об Избирательном кодексе, фото — flickr.com

В Раде заблокировали попытку отменить решение об Избирательном кодексе

12 июл 2019, 12:31
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Верховная Рада на заключительном пленарном заседании 12 июля не поддержала проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 11 июля о принятии в целом проекта Избирательного кодекса Украины.

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Об этом сообщается в трансляции из Рады.

Спикер Андрей Парубий на утреннем заседании объявил к рассмотрению проект постановления № 3112−1-П, которое отменяет принятый нардепами вчера закон об Избирательном кодексе.

В Раде выступил один из авторов проекта Дмитрий Святаш. Он настаивал, что Избирательный кодекс был принят с нарушениями, поскольку депутаты приняли его с 17-й попытки.

Народные депутаты выступили в обсуждении. В частности, Парубий ответил Святашу, что народные избранники действительно 17 раз голосовали в процессе принятия кодекса, но речь шла о возвращении к рассмотрению вопроса. Решение о принятии Избирательного кодекса голосовалось с первого раза.

По результатам голосования проект об отмене постановления набрал только два голоса «за» и был отклонен.

Напомним, что принятие Избирательного кодекса с открытыми списками, за который вчера проголосовали 230 депутатов парламента, в команде президента Украины Владимира Зеленского назвали «одним большим позором».

Источник: Ракурс


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