Серверний скандал: ДБР прокоментувало історію з обшуками в Офісі президента. Фото: скріншот відео О.Данилюка

https://racurs.ua/ua/n124212-servernyy-skandal-dbr-prokomentuvalo-istoriu-z-obshukamy-v-ofisi-prezydenta.html

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У Державному бюро розслідувань України прокоментували інформацію про обшуки в Офісі президента, поширену вчора деякими засобами масової інформації.

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Детективи запевняють, що 11 липня ніяких слідчих дій в Офісі президента України не проводили, а повідомлення «анонімного джерела», на яке вчора посилалася низка ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті ДБР.

У відомстві вважають, що ця поширена інформація може дискредитувати їх, а також Україну. Пояснюють тим, що коли правоохоронний орган, який розслідує дії топ-чиновників та військові злочини, в інформаційному просторі пов’язують з російськими спецслужбами, то це може слугувати ударом по самій державі.

Вчора деякі українські ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента детективи ДБР проводять розслідування щодо зникнення комп’ютерної техніки з ситуативної кімнати. Йшлося про те, що нібито слідчі цікавилися протоколами засідань, а також допитували людей, які забезпечували секретність у цьому приміщенні.

У ДБР заявили, що захищають національні інтереси під час розслідування злочинів і притягнення винних до відповідальності попри їхні посади, зв’язки та ресурси.

Нагадаємо, що в кінці травня 2019 року Київське теруправління ДБР розпочало досудове розслідування щодо можливої втрати таємної інформації внаслідок зникнення комп’ютерів та серверів з ситуативної кімнати в Адміністрації президента України.