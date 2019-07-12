Серверний скандал: ДБР прокоментувало історію з обшуками в Офісі президента

Серверний скандал: ДБР прокоментувало історію з обшуками в Офісі президентаhttps://racurs.ua/ua/n124212-servernyy-skandal-dbr-prokomentuvalo-istoriu-z-obshukamy-v-ofisi-prezydenta.htmlРакурс
У Державному бюро розслідувань України прокоментували інформацію про обшуки в Офісі президента, поширену вчора деякими засобами масової інформації.
Детективи запевняють, що 11 липня ніяких слідчих дій в Офісі президента України не проводили, а повідомлення «анонімного джерела», на яке вчора посилалася низка ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті ДБР.
У відомстві вважають, що ця поширена інформація може дискредитувати їх, а також Україну. Пояснюють тим, що коли правоохоронний орган, який розслідує дії топ-чиновників та військові злочини, в інформаційному просторі пов’язують з російськими спецслужбами, то це може слугувати ударом по самій державі.
Вчора деякі українські ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента детективи ДБР проводять розслідування щодо зникнення комп’ютерної техніки з ситуативної кімнати. Йшлося про те, що нібито слідчі цікавилися протоколами засідань, а також допитували людей, які забезпечували секретність у цьому приміщенні.
У ДБР заявили, що захищають національні інтереси під час розслідування злочинів і притягнення винних до відповідальності попри їхні посади, зв’язки та ресурси.
Нагадаємо, що в кінці травня 2019 року Київське теруправління ДБР розпочало досудове розслідування щодо можливої втрати таємної інформації внаслідок зникнення комп’ютерів та серверів з ситуативної кімнати в Адміністрації президента України.