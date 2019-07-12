Кузьмін знову балотується до Верховної Ради. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n124213-kuzmin-znovu-balotuietsya-do-verhovnoyi-rady.html

Ракурс

Ренат Кузьмін знову балотується до Верховної Ради. Відповідне рішення прийняв шостий апеляційний адміністративний суд.

Loading...

Постанова Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Кузьміна в якості кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах скасовано. Про це поінформував Артем Захаров, адвокат колишнього заступника генпрокурора, на своїй сторінці у Facebook.

На ситуацію в соцмережах відреагувала і Лариса Сарган, прес-секретар генерального прокурора, підтвердивши відновлення в реєстрації на виборах «одіозного прокурора Кузьміна».

Таким чином, екс-заступник генпрокурора часів правління Януковича з’явиться у виборчому списку від партії Медведчука «Опозиційна платформа — За життя».

Нагадаємо, що дострокові вибори народних депутатів до Верховної Ради відбудуться у неділю, 21 липня. Таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський, оголосивши про це після розпуску останнього складу діючого парламенту.

Також раніше Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Кузьміна до кандидата у народні депутати Андрія Парубія, в якому прокурор вимагав визнати протиправними дії Парубія під час пленарного засідання Верховної Ради.