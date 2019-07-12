Парубій закрив заключне пленарне засідання парламенту VIII скликання, скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n124214-do-zustrichi-u-radi-parubiy-u-napivporojnomu-zali-zakryv-zakluchne-plenarne-zasidannya.html

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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 12 липня закрив заключне пленарне засідання парламенту восьмого скликання.

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Як повідомляється у трансляції із зали засідань Ради, Парубій також оголосив, що десята сесія Верховної Ради України восьмого скликання завершить роботу 19 липня 2019 року.

Спікер підсумував роботу Верховної Ради VIII скликання у напівпорожньому залі засідань, хоча провести депутатів у відставку і подякувати їм за роботу прийшов увесь склад уряду на чолі із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Депутат Борислав Береза опублікував традиційну фотографію із засідання парламенту, яке відбувається в останній робочий день тижня. Він зазначив, що хоча з третьої спроби зареєструвалися 229 депутатів, кількість нардепів реально була набагато меншою.

Наступного тижня, напередодні виборів, нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях Ради.

Нагадаємо, що дострокові вибори народних депутатів до Верховної Ради відбудуться у неділю, 21 липня. Таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський, оголосивши про це після розпуску діючого парламенту.

Сьогодні, в останній день пленарних засідань Ради восьмого скликання, депутати встигли також заблокувати спробу скасувати рішення про Виборчий кодекс.