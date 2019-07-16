В Зеленського ініціювали ще одне засідання Ради напередодні виборів 21 липняhttps://racurs.ua/ua/n124344-v-zelenskogo-iniciuvaly-sche-odne-zasidannya-rady-naperedodni-vyboriv-21-lypnya.htmlРакурс
Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка 16 липня анонсував скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення антикорупційних ініціатив.
Про це чиновник повідомив сьогодні у виступі на форумі «Встановлення справедливості — порядок денний для майбутнього парламенту».
Офіс президента має намір звернутися до Ради з вимогою про скликання такого засідання у четвер, 18 липня. У порядок денний в Зеленського мають намір включити законопроекти, які дали б можливість сприяти ефективній роботі Антикорупційного суду, а також закон про незаконне збагачення.
Від нового парламенту ми хочемо переглянути закони щодо запобігання корупції, зокрема, у політичному секторі, кримінально-процесуальне законодавство. Також ми прагнемо справжньої судової реформи, — заявив Рябошапка.
Нагадаємо, що минулого тижня Рада ухвалила Виборчий кодекс та декілька інших важливих законів. Після цього парламент восьмого скликання пішов на канікули напередодні дострокових виборів.