Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Позачергове засідання Ради скликає Офіс президента напередодні виборів, фото — flickr.com

В Зеленського ініціювали ще одне засідання Ради напередодні виборів 21 липня

16 лип 2019, 11:17
999

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка 16 липня анонсував скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення антикорупційних ініціатив.

Loading...

Про це чиновник повідомив сьогодні у виступі на форумі «Встановлення справедливості — порядок денний для майбутнього парламенту».

Офіс президента має намір звернутися до Ради з вимогою про скликання такого засідання у четвер, 18 липня. У порядок денний в Зеленського мають намір включити законопроекти, які дали б можливість сприяти ефективній роботі Антикорупційного суду, а також закон про незаконне збагачення.

Від нового парламенту ми хочемо переглянути закони щодо запобігання корупції, зокрема, у політичному секторі, кримінально-процесуальне законодавство. Також ми прагнемо справжньої судової реформи, — заявив Рябошапка.

Нагадаємо, що минулого тижня Рада ухвалила Виборчий кодекс та декілька інших важливих законів. Після цього парламент восьмого скликання пішов на канікули напередодні дострокових виборів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Зеленського ініціювали ще одне засідання Ради напередодні виборів 21 липня

Офіс президента звернеться до Ради з вимогою скликати 18 липня позачергове засідання парламенту. У порядок денний включать законопроекти, які дали б можливість сприяти ефективній роботі Антикорупційного суду, а також закон про незаконне збагачення.

Новини України
11:17

Рейтинг політичних партій: «Слуга народу» посилив позиції, а «Голос» — втратив (ТАБЛИЦЯ)

Список партій, що проходять до Верховної Ради згідно з соцопитуванням, дещо змінився. Так, партія «Голос» не може подолати 5% бар'єр та була витіснена з лідерів іншою політичною силою

Новини України
10:52
Новини партнерів
Загрузка...