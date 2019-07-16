Позачергове засідання Ради скликає Офіс президента напередодні виборів, фото — flickr.com

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Ракурс

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка 16 липня анонсував скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення антикорупційних ініціатив.

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Про це чиновник повідомив сьогодні у виступі на форумі «Встановлення справедливості — порядок денний для майбутнього парламенту».

Офіс президента має намір звернутися до Ради з вимогою про скликання такого засідання у четвер, 18 липня. У порядок денний в Зеленського мають намір включити законопроекти, які дали б можливість сприяти ефективній роботі Антикорупційного суду, а також закон про незаконне збагачення.

Від нового парламенту ми хочемо переглянути закони щодо запобігання корупції, зокрема, у політичному секторі, кримінально-процесуальне законодавство. Також ми прагнемо справжньої судової реформи, — заявив Рябошапка.

Нагадаємо, що минулого тижня Рада ухвалила Виборчий кодекс та декілька інших важливих законів. Після цього парламент восьмого скликання пішов на канікули напередодні дострокових виборів.