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Роды под трансформатором: женщина оставила ребенка и ушла. Фото: "Информатор"

Роды под трансформатором: женщина оставила младенца на земле (ФОТО, ВИДЕО)

16 июл 2019, 10:54
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В Киеве женщина родила под трансформаторной будкой и ушла, бросив младенца лежать на земле. Местные жители услышали плач ребенка и вызвали медиков.

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Инцидент произошел ранним утром сегодня, 16 июля, во дворе столичного жилого дома на улице Славгородской. Первой плач новорожденного услышала женщина, живущая на первом этаже соседнего дома. Она обнаружила младенца, лежащего на асфальте возле трансформатора, и поспешила вызвать медиков. Об этом сообщает «Информатор».

Роды под трансформатором: женщина оставила ребенка и ушла. Фото: "Информатор"

Роды под трансформатором: женщина оставила ребенка и ушла. Фото: "Информатор"

Роды под трансформатором: женщина оставила ребенка и ушла. Фото: "Информатор"

Брошенного матерью ребенка медики госпитализировали в ближайший роддом на Харьковском шоссе. В дальнейшем правоохранители провели расследование, во время которого выяснилось, что из соседнего дома была госпитализирована женщина с серьезным кровотечением и признаками недавних родов. Тем не менее, факт родов она отрицала, как и то, что была беременна.

После того, как пострадавшая сообщила адрес своего проживания, на место ее жительства отправились правоохранители. Опросив членов семьи роженицы, сотрудники полиции подтвердили, что она действительно была беременна. В день родов она пожаловалась на плохое самочувствие и вышла якобы подышать воздухом.

В данный момент полиция выясняет причины того, почему молодая мать после родов бросила свою новорожденную дочь на улице.

Напомним, во время президентских выборов в Киеве женщина родила прямо на избирательном участке. При этом роженица даже успела исполнить свой гражданский долг и проголосовала.

Источник: Ракурс


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