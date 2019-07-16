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Пологи під трансформатором: жінка залишила дитину і пішла. Фото: "Інформатор"

Пологи під трансформатором: жінка залишила дитину і пішла (ФОТО, ВІДЕО)

16 лип 2019, 10:54
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У Києві жінка народила під трансформаторною будкою і пішла, кинувши немовля лежати на землі. Місцеві жителі почули плач дитини і викликали медиків.

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Інцидент стався рано вранці сьогодні, 16 липня, у дворі столичного житлового будинку на вулиці Славгородській. Першою плач новонародженого почула жінка, яка живе на першому поверсі сусіднього будинку. Вона виявила немовля, що лежить на асфальті біля трансформатора, і поспішила викликати медиків. Про це повідомляє «Інформатор».

Пологи під трансформатором: жінка залишила дитину і пішла. Фото: "Інформатор"

Пологи під трансформатором: жінка залишила дитину і пішла. Фото: "Інформатор"

Пологи під трансформатором: жінка залишила дитину і пішла. Фото: "Інформатор"

Кинуту матір’ю дитину медики госпіталізували до найближчого пологового будинку на Харківському шосе. Надалі правоохоронці провели розслідування, під час якого з’ясувалося, що із сусіднього будинку була госпіталізована жінка із серйозною кровотечею і ознаками недавніх пологів. Проте, факт пологів вона заперечувала, як і те, що була вагітна.

Після того, як потерпіла повідомила свою адресу, на місце її проживання вирушили правоохоронці. Опитавши членів сім’ї породіллі, співробітники поліції підтвердили, що вона дійсно була вагітна. У день пологів вона поскаржилася на погане самопочуття і вийшла нібито подихати повітрям.

На даний момент поліція з’ясовує причини того, чому молода мати після пологів кинула свою новонароджену дочку на вулиці.

Нагадаємо, під час президентських виборів у Києві жінка народила прямо на виборчій дільниці. При цьому породілля навіть встигла виконати свій громадянський обов’язок і проголосувала.

Джерело: Ракурс


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