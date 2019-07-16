Пологи під трансформатором: жінка залишила дитину і пішла. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n124343-pology-pid-transformatorom-jinka-zalyshyla-dytynu-i-pishla-foto-video.html

Ракурс

У Києві жінка народила під трансформаторною будкою і пішла, кинувши немовля лежати на землі. Місцеві жителі почули плач дитини і викликали медиків.

Loading...

Інцидент стався рано вранці сьогодні, 16 липня, у дворі столичного житлового будинку на вулиці Славгородській. Першою плач новонародженого почула жінка, яка живе на першому поверсі сусіднього будинку. Вона виявила немовля, що лежить на асфальті біля трансформатора, і поспішила викликати медиків. Про це повідомляє «Інформатор».

Кинуту матір’ю дитину медики госпіталізували до найближчого пологового будинку на Харківському шосе. Надалі правоохоронці провели розслідування, під час якого з’ясувалося, що із сусіднього будинку була госпіталізована жінка із серйозною кровотечею і ознаками недавніх пологів. Проте, факт пологів вона заперечувала, як і те, що була вагітна.

Після того, як потерпіла повідомила свою адресу, на місце її проживання вирушили правоохоронці. Опитавши членів сім’ї породіллі, співробітники поліції підтвердили, що вона дійсно була вагітна. У день пологів вона поскаржилася на погане самопочуття і вийшла нібито подихати повітрям.

На даний момент поліція з’ясовує причини того, чому молода мати після пологів кинула свою новонароджену дочку на вулиці.

Нагадаємо, під час президентських виборів у Києві жінка народила прямо на виборчій дільниці. При цьому породілля навіть встигла виконати свій громадянський обов’язок і проголосувала.