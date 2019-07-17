Парубій розповів, на яких умовах може скликати Раду для Зеленського. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n124411-parubiy-rozpoviv-na-yakyh-umovah-moje-sklykaty-radu-dlya-zelenskogo.html

Ракурс

Голова парламенту Андрій Парубій відповів на прохання президента України Володимира Зеленського про скликання позачергового засідання Верховної Ради.

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Парубій зазначив, що не може скликати позачергове засідання Верховної Ради після закриття сесії, так як це не передбачено нормами закону. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з регламентом парламенту, позачергове пленарне засідання можна скликати у невідкладних випадках, однак лише протягом сесії Верховної Ради та між пленарними засіданнями.

Останнє засідання, яке ознаменувало закриття 10 сесії парламенту VIII скликання відбулося 12 липня, згідно з календарним планом. Єдина можливість скликати Верховну Раду на засідання це скликати позачергову сесію парламенту. Парубій звернувся до Зеленського з проханням привести лист у відповідність до вимог закону, якщо він все ж наполягає на скликанні засідання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський закликав парламент зібратися на позачергове засідання у четвер, щоб прийняти законопроекти, які необхідні для ефективної роботи Антикорупційного суду.