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Ракурс
Парубій розповів, на яких умовах може скликати Раду для Зеленського. Фото: REUTERS

Парубій розповів, на яких умовах може скликати Раду для Зеленського

17 лип 2019, 16:58
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Голова парламенту Андрій Парубій відповів на прохання президента України Володимира Зеленського про скликання позачергового засідання Верховної Ради.

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Відповідь Парубія на скликання позачергового засідання Ради. Фото: facebook

Парубій зазначив, що не може скликати позачергове засідання Верховної Ради після закриття сесії, так як це не передбачено нормами закону. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з регламентом парламенту, позачергове пленарне засідання можна скликати у невідкладних випадках, однак лише протягом сесії Верховної Ради та між пленарними засіданнями.

Останнє засідання, яке ознаменувало закриття 10 сесії парламенту VIII скликання відбулося 12 липня, згідно з календарним планом. Єдина можливість скликати Верховну Раду на засідання це скликати позачергову сесію парламенту. Парубій звернувся до Зеленського з проханням привести лист у відповідність до вимог закону, якщо він все ж наполягає на скликанні засідання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський закликав парламент зібратися на позачергове засідання у четвер, щоб прийняти законопроекти, які необхідні для ефективної роботи Антикорупційного суду.

Джерело: Ракурс


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