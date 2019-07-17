СБУ затримала причетного до перевезення "Бука", з якого збили рейс МН17. Фото "Українська правда"

https://racurs.ua/ua/n124410-sbu-zatrymala-prychetnogo-do-perevezennya-buka-z-yakogo-zbyly-reys-mn17-video.html

Ракурс

Трагедія з літаком Boeing рейсу MH17, п’ята річниця якої відзначається сьогодні, була темою брифінгу Служби безпеки України щодо стану розслідування в цій справі. Зокрема, два роки тому було затримано водія автотягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс «Бук», яким було збито Boeing Малайзійських авіаліній.

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Встановлено понад 150 осіб, причетних до транспортування, охорони та виводу на бойові позиції російської самохідної установки «Бук» на тимчасово окупованій території Донбасу в липні 2014 року. Про це заявив на брифінгу в Києві 17 липня заступник начальника головного слідчого управління СБУ, член міжнародної слідчої групи Віталій Маяков.

Він розповів, що в ніч з 16 на 17 червня «Бук» із повністю зафарбованим номером на Донбас переправили з території Російської Федерації для підтримки наступу бойовиків біля Савур-Могили.

«Бук» з бортовим номером 3Х2 незаконно переміщено через державний кордон України з Російської федерації за маршрутом: місто Донецьк Ростовської області — смт. Северне Луганської області — місто Сорокіно (колишній Краснодон) Луганської області, — уточнив Маяков.

Також він поінформував, що через три роки СБУ встановило особу бойовика, який забрав «Бук» на автопідприємстві міста Донецька. Під час затримання цей чоловік перетинав кордон з Росією на підконтрольній Україні території.

Маяков не уточнив прізвище затриманого водія тягача, що перевозив «Бук», але сказав, що наразі він відбуває покарання в Україні.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент РФ Володимир Путін заявив, що не визнає результатів міжнародного розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.