Трагедія рейсу MH17: як Росія п’ять років бреше світу, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n124382-sumna-richnycya-reysu-mh17-yak-rosiya-p-yat-rokiv-breshe-svitu-foto-video.html

Ракурс

П’ять років тому, 14 липня 2014 року, літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донбасом. Це сталося над зоною російської агресії, загинули 298 людей — усі, хто був на борту.

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Як брехали проросійські бойовики

У пшеничних та соняшникових полях ще тліли уламки «Боїнга», тіла 298 пасажирів та членів екіпажу були розкидані на декілька кілометрів навколо, а російські ЗМІ почали передавати новини про збитий український літак у цьому районі. У російських теленовинах і соцмережах вихвалялися, що збили український військовий літак.

Нова перемога донецьких ополченців: у місті Торез збитий ще один літак українських ВПС, — не без гордості в голосі повідомила глядачам ведуча пропагандистського рупора Кремля — мережі LifeNews.

Вона посилалася на «сепаратистські» джерела на Донбасі.

«Пташка впала», — такий пост розмістив на просепаратистському форумі в російській соціальній мережі ВКонтакте один зі звинувачуваних слідством Ігор Гіркін, що має псевдонім Стрєлков. Колишній офіцер ФСБ Росії очолював командування над так званими «сепаратистами», коли збили пасажирський літак.

Оскільки бойовики почали заперечувати будь-яку причетність до знищення МН17, один із їхніх лідерів, росіянин Олександр Бородай, заявив РИА «Новости»: «Якщо це дійсно був пасажирський авіалайнер, то ми до цього не причетні».

Згодом росіяни запустили версію про те, що вони збили літак, але малайзійський «Боїнг» нібито був збитий українським штурмовиком Су-25.

Хто відповість за збитий «Боїнг»

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу.

Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера її повернули до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Вона ж постійно заперечує результати будь-яких розслідувань.

Закликаємо Росію співпрацювати із розслідуванням справи про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року, — такі чи подібні заяви за останні п’ять років неодноразово робили найрізноманітніші європейські відомства чи уряди окремих країн.

Найістотнішим підсумком розслідування стало повідомлення, яке зробила 19 червня у Нідерландах Спільна слідча група. Вона назвала підозрюваними у справі трьох росіян і одного українця. Ними стали Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський (Хмурий), Олег Пулатов (Гюрза і Халіф), та Леонід Харченко (громадянин України).

У день оголошення результатів Спільної слідчої групи Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко були також внесені до списку причетних до збиття літака рейсу MH17, відповідно до даних розслідування дослідницької групи Bellingcat.

Росія відразу ж заявила, що розслідування направлене на «дискредитацію» країни. Голова слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що чотирьох підозрюваних, ймовірно, судитимуть заочно в Нідерландах. Цих осіб оголосять в національний та міжнародний розшук.

У нідерландському місті Ньювегейн у ці дні триває Міжнародний симпозіум під назвою «П'ять років після збиття МН17». Він проходить у тому ж приміщенні, де 19 червня слідча група назвала імена чотирьох причетних до збиття «Боїнга-777», та оприлюднила дату, коли відбудеться суд над ними — 9 березня 2020 року.

Подія присвячена впливу трагедії на родичів загиблих, світ в цілому, її наслідкам, а також розслідуванню. На захід запросили найближчих родичів жертв авіакатастрофи, генерального прокурора Нідерландів, голову кримінального відділення національної поліції Нідерландів, посла Австралії, а також засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Гіґґінса.

Залу, у якій відбувається симпозіум, прикрасили квітами — 298 соняшниками, саме стільки людей загинуло п‘ять років тому на борту МН17.