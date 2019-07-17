Печальная годовщина рейса MH17: как Россия пять лет врет миру, фото — Радио Свобода

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Пять лет назад, 14 июля 2014 года, самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом. Это произошло над зоной российской агрессии, погибли 298 человек — все, кто был на борту.

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Как врали пророссийские боевики

В пшеничных и подсолнечных полях еще тлели обломки «Боинга», тела 298 пассажиров и членов экипажа были разбросаны на несколько километров вокруг, а российские СМИ начали передавать новости о сбитом украинском самолете в этом районе. В российских теленовостях и соцсетях хвастались, что сбили украинский военный самолет.

Новая победа донецких ополченцев: в городе Торез сбит еще один самолет украинских ВВС, — не без гордости в голосе сообщила зрителям ведущая пропагандистского рупора Кремля — ​​сети LifeNews.

Она ссылалась на «сепаратистские» источники в Донбассе.

«Птичка упала», — такой пост разместил на просепаратистском форуме в российской социальной сети ВКонтакте один из обвиняемых следствием Игорь Гиркин (псевдоним — Стрелков). Бывший офицер ФСБ России возглавлял командование над так называемыми «сепаратистами», когда сбили пассажирский самолет.

Поскольку боевики начали отрицать любую причастность к уничтожению МН17, один из их лидеров, россиянин Александр Бородай, заявил РИА «Новости»: «Если это действительно был пассажирский авиалайнер, то мы к этому не причастны».

Впоследствии россияне запустили версию о том, что они сбили самолет, но малазийский «Боинг» якобы был сбит украинским штурмовиком Су-25.

Кто ответит за сбитый «Боинг»

По соглашению с Украиной, на территории которой произошла трагедия, международное расследование возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших.

Первое из них, техническое, установило, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенной с подконтрольной в то время российским гибридным силам территории Донбасса.

Второе, уголовное расследование международной Совместной следственной группы, также пришло к выводу: пусковая установка ЗРК «Бук», ракетой которой сбили самолет рейса MH17, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде из состава Вооруженных сил России. Она была доставлена ​​из России на оккупированную часть Донбасса, оттуда осуществила пуск ракеты, а после сбивания авиалайнера ее вернули в Россию.

В мире уже не раз призывали Россию признать свою ответственность за сбивание самолета. РФ постоянно отрицает результаты любых расследований.

Призываем Россию сотрудничать в расследовании дела о сбивании самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, — такие или похожие заявления за последние пять лет неоднократно делали самые разные европейские ведомства или правительства отдельных стран.

Самым существенным итогом расследования стало сообщение, которое сделала 19 июня в Нидерландах Совместная следственная группа. Она назвала подозреваемыми в деле трех россиян и одного украинца. Ими стали Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза и Халиф) и Леонид Харченко (гражданин Украины).

В день объявления результатов Совместной следственной группы Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко были также внесены в список причастных к сбиванию самолета рейса MH17, которые ведет исследовательская группа Bellingcat.

Россия сразу же заявила, что расследование направлено на «дискредитацию» страны. Глава следственной группы Фред Вестербеке заявил, что четверо подозреваемых, вероятно, будут судить заочно в Нидерландах. Эти лица объявят в национальный и международный розыск.

В нидерландском городе Ньювегейн в эти дни проходит Международный симпозиум под названием «Пять лет после сбивания МН17». Он проходит в том же помещении, где 19 июля следственная группа назвала имена четырех причастных к сбиванию «Боинга-777», и обнародовала дату, когда состоится суд над ними — 9 марта 2020 года.

Событие посвящено влиянию трагедии на родственников погибших, мир в целом, ее последствия, а также расследованию. На мероприятие пригласили самых близких родственников жертв авиакатастрофы, генерального прокурора Нидерландов, председателя уголовного отделения национальной полиции Нидерландов, посла Австралии, а также основателя международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиота Хиггинса.

Зал, в котором проходит симпозиум, украсили цветами — 298 подсолнухами, именно столько людей погибло пять лет назад на борту МН17.