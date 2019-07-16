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Зеленский пообщался с Меркель по телефону. Фото: president.gov.ua

Зеленский пообщался по телефону с Меркель: стали известны подробности разговора

16 июл 2019, 22:54
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Владимир Зеленский, президент Украины, 16 июля провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Украинский президент и немецкий канцлер обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Зеленский и Меркель позитивно отметили результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате в Париже. Стороны уверены, что это даст толчок деятельности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Собеседники подчеркнули, что в ближайшее время необходимо достичь прогресса в вопросе освобождения украинских заложников и политических заключенных, говорили о завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской. В частности, обсудили демонтаж фортификационных сооружений и разминирование опасных территорий.

Кроме того, собеседники остановились на вопросе дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины и обсудили перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов.

Напомним, 18 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине заявил, что нормандский формат в переговорах по кризису на Донбассе может восстановиться после выборов в Верховную Раду. Меркель подтвердила готовность Германии продолжить работу в нормандском формате.

Источник: Ракурс


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