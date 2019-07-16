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Зеленський поспілкувався з Меркель по телефону. Фото: president.gov.ua

Зеленський поспілкувався телефоном із Меркель: стали відомі подробиці розмови

16 лип 2019, 22:54
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Володимир Зеленський, президент України, 16 липня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Український президент та німецький канцлер обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський та Меркель позитивно відзначили результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у нормандському форматі в Парижі. Сторони впевнені, що це надасть поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Співрозмовники наголосили, що найближчим часом необхідно досягти прогресу в питанні звільнення українських заручників та політичних в’язнів, говорили про завершення процесу розведення сил та засобів у Станиці Луганській. Зокрема, обговорили демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування небезпечних територій.

Крім того, співрозмовники зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України й обговорили перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Нагадаємо, 18 червня президент України Володимир Зеленський на спільній з канцлером ФРН Ангелою Меркель прес-конференції у Берліні заявив, що нормандський формат у переговорах щодо кризи на Донбасі може відновитися після виборів у Верховну Раду. Меркель підтвердила готовність Німеччини продовжити роботу у нормандському форматі.

Джерело: Ракурс


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