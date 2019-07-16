Новий очільник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Фото: Shz

https://racurs.ua/ua/n124380-ievropeyskyy-parlament-obrav-golovou-ievrokomisiyi-eks-ministra-oborony-nimechchyny.html

Ракурс

Європейський парламент 16 липня затвердив міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен на посаді голови Єврокомісії.

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Кандидатуру Ляйєн підтримали 383 депутати при необхідному мінімумі в 374 голоси. Проти колишнього міністра проголосували 327 парламентарів, а 22 утрималися. Новий голова Єврокомісії займе свій новий пост 1 листопада. Про це повідомляє DW.

Раніше, 2 липня, за кандидатуру Ляйєн несподівано проголосували 27 учасників саміту Європейського Союзу в Брюсселі. При цьому екс-главу Міноборони ФРН не підтримала німецький канцлер Ангела Меркель, й утрималася під час голосування. Справа в тім, що Ляйєн не знайшла підтримки німецьких соціал-демократів.

Нещодавно новообрана голова Єврокомісії заявила, що виступає не за «європейську армію», а за «армію європейців». Вона вважає, що рішення про «небезпечні операції» потрібно приймати на національному рівні.

Раніше повідомлялося, що на посаду голови Європейської комісії претендував німецький політик Манфред Вебер. Його погляди на проект газогону «Північний потік — 2» відрізняються від офіційної позиції уряду Німеччини.