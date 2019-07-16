Новый глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Shz

https://racurs.ua/n124380-evropeyskiy-parlament-izbral-predsedatelem-evrokomissii-eks-ministra-oborony-germanii.html

Ракурс

Европейский парламент 16 июля утвердил министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии.

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Кандидатуру Ляйен поддержали 383 депутата при необходимом минимуме в 374 голоса. Против бывшего министра проголосовали 327 парламентариев, а 22 воздержались. Новый глава Еврокомиссии займет свой новый пост 1 ноября. Об этом сообщает DW.

Ранее, 2 июля, за кандидатуру Ляйен неожиданно проголосовали 27 участников саммита Европейского Союза в Брюсселе. При этом экс-главу Минобороны ФРГ не поддержала немецкий канцлер Ангела Меркель, и воздержалась во время голосования. Дело в том, что Ляйен не нашла поддержки немецких социал-демократов.

Недавно новоизбранная председатель Еврокомиссии заявила, что выступает не за «европейскую армию», а за «армию европейцев». Она считает, что решение об «опасных операциях» нужно принимать на национальном уровне.

Ранее сообщалось, что на пост председателя Европейской комиссии претендовал немецкий политик Манфред Вебер. Его взгляды на проект газопровода «Северный поток — 2» отличаются от официальной позиции правительства Германии.