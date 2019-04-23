Еврокомиссию может возглавить политик, в планах которого заблокировать «Северный поток 2»

https://racurs.ua/n121144-evrokomissiu-mojet-vozglavit-politik-v-planah-kotorogo-zablokirovat-severnyy-potok-2.html

Ракурс

«Северный поток 2» стремится остановить один из главных кандидатов на должность президента Европейской комиссии, немецкий политик Манфред Вебер.

Отношение Вебера к проекту газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию, отличаются от официальной позиции правительства Германии. Об этом политик сказал Polska Times, пишет «Голос Америки».

«Я против этого проекта. Он не отвечает интересам Евросоюза… Как председатель исполнительного органа ЕС я буду использовать все возможные законы для блокировки „Северного потока 2“… Я сделаю все, чтобы это произошло», — сказал Вебер.

По его мнению, Европа должна уменьшать свою зависимость от российского газа. Кандидат на пост президента ЕК также осудил действия России в отношении Европейского Союза в целом и Украины в частности, назвав их «неприемлемыми».

«Россия хочет дестабилизировать европейское единство. Это уже сделали в кампании „Брекзиту“, у нас есть доказательства… Она отвечает за ситуацию в Украине. Россия действует агрессивно и поэтому Европа должна быть сплоченной и реагировать на эту угрозу совместно», — заявил немецкий политик.

Напомним, выборы в ЕС пройдут 23−26 мая. Большинство в Европарламенте может сохранить Европейская народная партия. В этом случае у Манфреда Вебера есть все шансы получить должность в ЕК.

Как ранее сообщал «Ракурс», по мнению Европарламента, «Северный поток-2» не отвечает стратегическим интересам Европейского Союза. Также газопроводом не сможет руководить «Газпромом».