Зупинити Північний потік 2 прагне німецький політик, який може очолити Єврокомісію / Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n121144-ievrokomisiu-moje-ocholyty-polityk-yakyy-planuie-zablokuvaty-pivnichnyy-potik-2.html

Ракурс

«Північний потік 2» прагне зупинити один з головних кандидатів на посаду президента Європейської комісії, німецький політик Манфред Вебер.

Погляди Вебера на проект газогону, що пролягатиме дном Балтійського моря з Росії до Німеччини, відрізняються від офіційної позиції уряду Німеччини. Про це політик сказав Polska Times, пише «Голос Америки».

«Я проти цього проекту. Він не відповідає інтересам Євросоюзу… Як голова виконавчого органу ЄС я використовуватиму всі можливі закони для блокування „Північного потоку 2“… Я зроблю все, щоб це сталося», — сказав Вебер.

На його думку, Європа повинна зменшувати свою залежність від російського газу. Кандидат на посаду президента ЄК також окремо засудив дії Росії щодо Європейського Союзу загалом та України зокрема, назвавши їх «неприйнятними».

«Росія хоче дестабілізувати європейську єдність. Це вже зробили в кампанії „Брекзиту“, ми маємо докази цього… Вона відповідає за ситуацію в Україні. Росія діє агресивно і тому Європа повинна бути згуртованою і реагувати на ту загрозу спільно», — заявив німецький політик.

Нагадаємо, вибори в ЄС пройдуть 23−26 травня. Більшість в Європарламенті може зберегти Європейська народна партія. За цих обставин у Манфреда Вебера є всі шанси отримати посаду в ЄК.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на думку Європарламенту, «Північний потік-2» не відповідає стратегічним інтересам Європейського Союзу. Також російським газогоном не керуватиме «Газпромом».