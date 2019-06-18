Нормандський формат може відновитися після виборів у Раду, робоча група зустрінеться у липні, фото — АП

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Нормандський формат у переговорах щодо кризи на Донбасі може відновитися після виборів у Верховну Раду. Про це на спільній з канцлером ФРН Ангелою Меркель прес-конфренції у Берліні 18 червня заявив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави повідомив також, що запропонував відновити зустрічі у нормандському форматі за участі України, Франції, Німеччини та Росії й під час переговорів у Парижі з Еммануелем Макроном.

Зеленський заявив, що робоча група, яка готуватиме майбутні переговори, може зустрітися вже у липні.

Меркель підтвердила готовність Німеччини продовжити роботу у нормандському форматі, а також позитивно відреагувала на відновлення роботи у Мінську тристоронньої групи щодо врегулювання кризи на Донбасі.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський перебуває із державним візитом у Берліні. Під час зустрічі з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле він заявив, що обмін заручниками хоча б групами 10 на 10 чи 15 на 15 осіб засвідчить бажання іншої сторони почати процес деескалації на Донбасі.