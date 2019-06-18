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Нормандский формат может возобновиться после выборов в Раду, рабочая группа встретится в июле, фото — АП

Нормандский формат может возобновиться после выборов в Раду, рабочая группа встретится в июле — Зеленский

18 июн 2019, 15:44
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Нормандский формат в переговорах относительно кризиса в Донбассе может возобновиться после выборов в Верховную Раду. Об этом на совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конфренции в Берлине 18 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства сообщил также, что предложил возобновить встречи в нормандском формате с участием Украины, Франции, Германии и России и во время переговоров в Париже с Эммануэлем Макроном.

Зеленский заявил, что рабочая группа, которая будет готовить будущие переговоры, может встретиться уже в июле.

Меркель подтвердила готовность Германии продолжить работу в нормандском формате, а также положительно отреагировала на возобновление работы в Минске трехсторонней группы по урегулированию кризиса на Донбассе.

Напомним, что сегодня Зеленский находится с государственным визитом в Берлине. Во время встречи с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле он заявил, что обмен заложниками хотя бы группами 10 на 10 или 15 на 15 человек подтвердит желание другой стороны начать процесс деэскалации на Донбассе.

Источник: Ракурс


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