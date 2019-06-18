Владимир Зеленский, фото: nowyny.eu

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обмен заложниками хотя бы группами 10 на 10 или 15 на 15 человек засвидетельствует желание другой стороны начать процесс деэскалации на Донбассе.

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Об этом он заявил во время встречи с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле, которая состоялась в рамках его визита в Германию, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Президент отметил, что Украина уже начинает проект развития Донбасса и Европа может помочь восстанавливать там разрушенные школы, детсады и дороги.

Во время встречи Зеленский также рассказал Шойбле о законодательных инициативах, которые он планирует воплотить после избрания нового парламента — запуске Высшего антикоррупционного суда, законах об импичменте и ответственности за незаконное обогащение, а также об отмене депутатской неприкосновенности.

По словам Зеленского, о воплощении этих законодательных инициатив украинцы мечтают на протяжении всех 28 лет независимости.

Напомним, Зеленский недавно назвал фразу, с которой начнет возможную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.