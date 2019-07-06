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Тайна MH17: захваченный на Донбассе террорист Цемах в интервью признался о причастности к преступлению, фото — Обозреватель

Захваченный на Донбассе террорист Цемах: «Покажу, где „Бук“ стартовал, где его забирал» (ВИДЕО)

6 июл 2019, 13:10
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Бывший руководитель бригады противовоздушной обороны террористической организации ДНР из города Снежное Донецкой области Владимир Цемах признавался в интервью, что мог быть причастным к сбиванию малайзийского «Боинга» летом 2014 года.

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Об одном из предводителей террористов, сбивших рейс MH17 над Донбассом в июле 2014 года, говорится в сюжете «Настоящего времени».

Журналисты отыскали интервью, которое Цемах давал военному телевидению террористов. Описывая события, связанные с падением «Боинга» под Снежным, Цемах говорит: «Я этого пацана вытаскивал. Я этот „Бук“ прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал».

В начале июля СБУ провела спецопрацию: силовики задержали и вывезли из оккупированного Донбасса, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации ДНР Владимира Цемаха.

Российский террорист Игорь Гиркин, командовавший донецкими наемниками в 2014 году, подтвердил, что подполковник Цемах в июле 2014 года был командиром службы ПВО в городе Снежное.

Сейчас Цемах находится в СИЗО, его адвокат отказывается от интервью, поскольку подписал документы о неразглашении информации.

Источник: Ракурс


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Захваченный на Донбассе террорист Цемах: «Покажу, где „Бук“ стартовал, где его забирал» (ВИДЕО)

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