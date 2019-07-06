Новости США: в Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение, фото — AFP

https://racurs.ua/n123995-v-kalifornii-proizoshlo-silneyshee-za-20-let-zemletryasenie-foto-video.html

Ракурс

Землетрясение силой в 7,1 балла произошло в пятницу, 5 июля, в Калифорнии. Стихия потрясла крупнейший американский штат только через 34 часа после первого, более слабого толчка.

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Как сообщает газета The Los Angeles Times, это землетрясение стало самым сильным в регионе за последние 20 лет.

По оценкам Геологической службы США, экономические потери от землетрясения составили не менее 1 млрд долл.

Толчки почувствовали миллионы людей во всем регионе, включая области вокруг Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса. По информации агентства AFP, в Лос-Анджелесе катаклизм привел к частичному отключению электроэнергии, однако большего ущерба нанесено не было.

В Twitter под хэштегом #earthquake очевидцы опубликовали видео и фотографии домов, которые наклонились, а также видео, на которых видно, как в результате подземных толчков выплескивается вода из бассейна или раскачиваются подвешенные к потолку рекламные щиты магазинов.