Землетрясение силой в 7,1 балла произошло в пятницу, 5 июля, в Калифорнии. Стихия потрясла крупнейший американский штат только через 34 часа после первого, более слабого толчка.

Как сообщает газета The Los Angeles Times, это землетрясение стало самым сильным в регионе за последние 20 лет.

По оценкам Геологической службы США, экономические потери от землетрясения составили не менее 1 млрд долл.

Толчки почувствовали миллионы людей во всем регионе, включая области вокруг Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса. По информации агентства AFP, в Лос-Анджелесе катаклизм привел к частичному отключению электроэнергии, однако большего ущерба нанесено не было.

В Twitter под хэштегом #earthquake очевидцы опубликовали видео и фотографии домов, которые наклонились, а также видео, на которых видно, как в результате подземных толчков выплескивается вода из бассейна или раскачиваются подвешенные к потолку рекламные щиты магазинов.

WoJ 2 am nuke tweet caused earthquakes in Southern California and Lakers fans pools aren’t having it. Welcome to LA, Kawhi pic.twitter.com/xzCD7EuA9N