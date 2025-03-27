Администрация Трампа возобновила финансирование «Радио Свобода» после судебного иска

Власти США заявили о возобновлении финансирования «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», фото: FreeMalaysiaToday.com

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Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що відновила фінансування «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» та Фонду відкритих технологій (підтримує технології, спрямовані на просування глобальної свободи інтернету та протидію цензурі, є однією з програм, що фінансуються USAGM) після того, як ці організації подали позови до суду.

У Мін’юсті США заявили, що вимоги груп про судові заборони фактично не мають сенсу, оскільки уряд відновив фінансування. Про це сьогодні, 27 березня, повідомило видання The Hill.

Позивач домігся першочергового судового захисту — відкликання рішення про розірвання грантової угоди, про яке він просив у своїй скарзі. Тепер, коли позивач отримав таке задоволення, позиція відповідачів полягає в тому, що це питання більше не є спірним, — написало Міністерство юстиції США.

Зазначається, що заяву було зроблено напередодні запланованого на ранок 27 березня слухання окружного судді США Ройса Ламберта щодо того, чи слід негайно зобов’язати адміністрацію відновити державну фінансову підтримку програми.

Після того, як суддя зайняв своє місце, він швидко відклав слухання у зв’язку з цією подією, — зазначає видання.

Раніше агентство США з глобальних медіа (USAGM) припинило фінансування в межах ширших зусиль адміністрації Трампа з ліквідації агентства, яке також здійснює нагляд за «Голосом Америки».

Адвокат Патрік Догерті, який представляє Фонд відкритих технологій, заявив, що група відкличе своє клопотання, як тільки адміністрація виконає свої зобов’язання.

Адвокат Міністерства юстиції Ебігейл Стаут сказала судді, що уряд «не може дати гарантії, коли гроші надійдуть на банківський рахунок», оскільки платіж має пройти через процеси Міністерства фінансів, але запевнила, що поновлення виплат триває повним ходом.

Суд проведе нове слухання 31 березня, якщо угода не буде виконана.

Джерело: The Hill