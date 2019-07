Землетрус силою в 7,1 бала стався в п’ятницю, 5 липня, в Каліфорнії. Стихія струсонула найбільший американський штат лише через 34 години після першого, більш слабкого поштовху.

Як повідомляє газета The Los Angeles Times, цей землетрус став найсильнішим в регіоні за останні 20 років.

За оцінками Геологічної служби США, економічні втрати від землетрусу склали щонайменше 1 млрд дол.

WoJ 2 am nuke tweet caused earthquakes in Southern California and Lakers fans pools aren’t having it. Welcome to LA, Kawhi pic.twitter.com/xzCD7EuA9N