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Новини США: у Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус, фото — AFP

У Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус (ФОТО, ВІДЕО)

6 лип 2019, 12:36
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Землетрус силою в 7,1 бала стався в п’ятницю, 5 липня, в Каліфорнії. Стихія струсонула найбільший американський штат лише через 34 години після першого, більш слабкого поштовху.

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Як повідомляє газета The Los Angeles Times, цей землетрус став найсильнішим в регіоні за останні 20 років.

За оцінками Геологічної служби США, економічні втрати від землетрусу склали щонайменше 1 млрд дол.

Поштовхи від землетрусу відчули мільйони людей у всьому регіоні, включаючи області навколо Лос-Анджелеса і Лас-Вегаса. За інформацією агентства AFP, в Лос-Анджелесі катаклізм призвів до часткового відключення електроенергії, проте більшого збитку завдано не було.

У Twitter під хештегом #earthquake очевидці опублікували фотографії будинків, які похилилися, а також відео, на яких видно, як в результаті підземних поштовхів вихлюпується вода з басейну або розгойдуються підвішені до стелі рекламні щити магазинів.

Новини США: у Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус, фото — Твіттер

Новини США: у Каліфорнії стався найсильніший за 20 років землетрус, фото — Твіттер


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