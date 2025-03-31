Україну відвідав пастор Марк Бернс, фото: Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

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Ракурс

До України з візитом прибув пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента США Дональда Трампа.

Про це сьогодні, 31 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головний рабин України Моше Асман.

Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки, — наголошує Асман.

Головний рабин України зазначив, що він разом із Бернсом вирушив до Бучі, Ірпеня та Бородянки:

Щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України, та особисто почув спогади свідків, переживших цю страшну окупацію… Побачене глибоко вразило його — він не приховував болю, обурення і щирого співчуття.

Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс — людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва, — додав він.

Також Бернс відвідав міжконфесійний релігійний форум, який об'єднав представників релігійних конфесій і громад, що працюють в Україні.