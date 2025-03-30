Трамп заявив, що «розлючений» на путіна через те, що той розкритикував його довіру до керівництва Зеленського

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Президент США Дональд Трамп заявив, що «розлючений» на кремлівського воєнного злочинця владіміра путіна через те, що той розкритикував його довіру до керівництва Україною Володимиром Зеленським.

Якщо ми з росією не зможемо домовитися про припинення війни, і якщо я вважатиму, що в цьому винна рф — а це може бути і не так, але якщо я вважатиму, що в цьому винна росія, я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з росії, — сказав Трамп в інтервʼю NBS News.

Трамп також заявив, що планує поговорити з путіним наступного тижня.

Президент США повідомив свої думки в інтерв’ю журналістці NBC News Крістен Велкер.

Він пригрозив путіну вторинними санкціями на російську нафту, якщо той не укладе мирну угоду з Україною.

Буде так: якщо ви купуєте нафту у росії, ви не можете вести бізнес із США. Будуть мита — від 25% до 50% на всю нафту, — зазначив Трамп.

Не так давно Трамп й сам вказував на нелегітимність Зеленського, називав його диктатором.

Минулого тижня диктатор путін закликав запровадити в Україні «тимчасове управління під егідою ООН», аби провести вибори та підписати ключові угоди для врегулювання війни.