Данія бойкотує товари зі США, канадці замість американо п'ють канадіано

https://racurs.ua/ua/n205204-daniya-boykotuie-tovary-zi-ssha-kanadci-zamist-amerykano-p-ut-kanadiano.html

Ракурс

Згідно з опублікованим 4 березня опитування YouGov, тепер немає жодної європейської країни, де більше половини населення позитивно ставиться до США.

Все частіше лунають заклики до бойкоту американських товарів як протест проти Дональда Трампа та його радника Ілона Маска. Продаж Tesla в Європі різко скоротився. У Німеччині, наприклад, вони впали на 76%, порівняно з початком минулого року, повідомила Асоціація автомобільної промисловості.

Найбільш різко ставлення до США погіршилося у Данії: обурення викликали плани Трампа захопити Гренландію. У данській Facebook-групі «Бойкот товарів зі США», що налічує 92 тисяч учасників, користувачі обговорюють, які товари слід бойкотувати і чим їх можна замінити.

Групи з аналогічними назвами з’явилися у французькому та шведському сегментах Facebook — Le Boycott та Bojkotta varor från USA. У шведській групі понад 80 тисяч учасників.

Заклики до бойкоту стосуються, зокрема цифрових послуг: активісти відмовляються від підписок на Netflix, Disney+ та Amazon Prime Video. Торгова група Salling почала також позначати європейські товари в супермаркетах.

Канада

У Канаді покупці теж стали уникати товарів, вироблених у США. Найбільша канадська мережа супермаркетів Loblaw відзначає такі товари буквою T (від «tariff»), щоб дати зрозуміти споживачеві, що вони обкладаються канадськими митами у відповідь і тому тепер коштують дорожче. Кав’ярні по всій країні на знак протесту замінили американо на канадіано.

Крім того, канадський уряд запустив масштабну рекламну кампанію в США проти політики Дональда Трампа.

З п’ятниці вздовж жвавих трас у 12 американських штатах почали з’являтися величезні цифрові білборди з написом Tariffs are a tax on hardworking Americans («Тарифи — це податок на працьовитих американців»).

Основна мета — вдарити по електорату Трампа в республіканських штатах: Флорида, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія, Вірджинія та інші.

Міністр закордонних справ Мелані Жолі в ефірі CNN сказала:

Потрібно достукатися до простих американців. Нехай телефонують сенаторам, мерам, губернаторам — ніхто не виграє в цій війні тарифів.

За даними опитувань 72% американців стурбовані зростанням цін через тарифи, понад 50% вважають, що це зашкодить економіці США.

Звичайна сім’я вже втрачає 1,2 тис. дол. на рік через тарифи.

Особливо страждають міста, зав’язані на торгівлю з Канадою — Детройт, Буффало, Міннеаполіс, Бостон, Атланта.

Нагадаємо, з 4 березня Трамп ввів 25% мита на канадську сталь і алюміній та 10% на канадську енергетику. Попреду введення «взаємних» мит по всьому світу з 2 квітня.

Паралельно Трамп знову назвав Канаду «наймерзеннішим торговельним партнером» і повторив, що «Канада повинна стати 51-м штатом США».

У самій Канаді запущено другу хвилю соцреклами з озвученням Ріка Мерсера, що закликає: