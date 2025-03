Спецпосланник Трампа назвал российской ядерку, которую Украина сдала после развала СССР

Спецпосланник президента США заявив, що ядерна зброя, яку Україна передала Росії після розвалу СРСР, нібито була російською.

Про це спецпосланник президента США з особливих доручень Річард Гренелл написав у мережі Х.

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact.