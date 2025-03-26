Спецпосланник Трампа назвав російською ядерку, яку Україна здала після розвалу СРСР

https://racurs.ua/ua/n205097-specposlannyk-trampa-nazvav-rosiyskou-yaderku-yaku-ukrayina-zdala-pislya-rozvalu-srsr.html

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Спецпосланник президента США заявив, що ядерна зброя, яку Україна передала Росії після розвалу СРСР, нібито була російською.

Про це спецпосланник президента США з особливих доручень Річард Гренелл написав у мережі Х.

Let’s be clear about the Budapest Memorandum:

the nukes were Russia’s and were leftovers.



Ukraine gave the nukes back to Russia.



They weren’t Ukraine’s.



This is an uncomfortable fact. — Richard Grenell (@RichardGrenell) March 25, 2025

Давайте прояснимо ситуацію з Будапештським меморандумом: ядерні бомби належали росії та були залишками. Україна повернула ядерні бомби росії. Вони не належали Україні. Це неприємний факт, — сказав він.

Колишній посол США в Україні та експерт з контролю над озброєннями Стівен Пайфер у відповідь заявив, що Гренелл «категорично неправий».

Він нагадав, що особисто брав участь у підготовці Будапештського меморандуму — документа, підписаного у грудні 1994 року між Україною, росією, США та Великою Британією. Він передбачає гарантії безпеки та територіальної цілісності України в обмін на відмову від ядерного озброєння.

За словами Пайфера, ядерні боєголовки, які були в Україні, були колишніми радянськими, а не російськими. Він наголосив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до росії для знищення багато в чому тому, що рф зобов’язалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти України.