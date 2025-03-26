СБУ затримала російську агентурну пару, яка готувала подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі

https://racurs.ua/ua/n205096-sbu-zatrymala-rosiysku-agenturnu-paru-yaka-gotuvala-podviynyy-terakt-bilya-tck-u-ternopoli.html

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Служба безпеки зірвала ще одну спробу рашистів розхитати суспільно-політичну ситуацію у західних областях України. За результатами спецоперації затримано російську агентурну пару, яка готувала одразу два вибухи у Тернополі.

Спочатку ворог планував підірвати припарковане біля ТЦК службове авто, а після прибуття на місце події екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка.

У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як «зайвих свідків».

За даними слідства, замовлення рф виконували двоє наркозалежних із Полтавщини: 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка, які шукали гроші «на дозу» на Телеграм-каналах.

Там їх завербував російський спецслужбіст, за вказівкою якого пара прибула до Тернополя для підготовки теракту.

Після приїзду до обласного центру агенти отримали від окупантів інструкцію — орендувати квартиру. Там вони зберігали два саморобних вибухових пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.

Служба безпеки викрила агентів ще на початковому етапі підривної діяльності. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила 26-річного львів’янина, якого рашисти планували «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі.

СБУ застерігає українців: