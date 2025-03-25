Умеров озвучил результаты консультаций между Украиной и США в Саудовской Аравии

https://racurs.ua/n205077-umerov-ozvuchil-rezultaty-konsultaciy-mejdu-ukrainoy-i-ssha-v-saudovskoy-aravii.html

Ракурс

У Саудівській Аравії 23−25 березня відбувалися технічні консультації України зі США. Україну на них представляв міністр оборони Рустем Умєров.

За підсумком розмов він написав, що «всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі».

Інші наслідки консультацій такі:

Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та росії.

Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних та повернення насильно вивезених українських дітей.

Умєров пояснив, як працюватимуть домовленості щодо судноплавства у Чорному морі: якщо росія перемістить свої військові судна за межі східної частини моря, це буде вважатися порушенням.

У такому випадку Україна матиме повне право на самозахист.

Адміністрація Трампа також опублікувала підсумки переговорів на технічному рівні з українською делегацією протягом 23−25 ​​березня у Саудівській Аравії.

Зокрема, США та Україна «домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об'єктах росії та України».

Із українською та російськими делегаціями в американців були окремі зустрічі.