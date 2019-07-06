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Таємниця MH17: захоплений на Донбасі терорист Цемах в інтерв'ю зізнався про причетність до злочину, фото — Обозреватель

Захоплений на Донбасі терорист Цемах: «Покажу, де „Бук“ стартував, де його забирав» (ВIДЕО)

6 лип 2019, 13:10
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Колишній керівник бригади протиповітряної оборони терористичної організації ДНР з міста Сніжне Донецької області Володимир Цемах зізнавався в інтерв’ю, що міг бути причетним до збиття малайзійського «Боїнга» влітку 2014 року.

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Про військового ватажка терористів, які збили рейс MH17 над Донбасом в липні 2014 року, йдеться в сюжеті «Настоящего времени».

Журналісти відшукали інтерв’ю, яке Цемах давав військовому телебаченню терористів. Описуючи події, пов’язані з падінням «Боїнга» під Сніжним, Цемах каже: «Я цього пацана витягав. Я цей „Бук“ ховав. Я вам покажу навіть, де він стартував, і де його забирав».

На початку липня СБУ провела спецопрацію: силовики затримали і вивезли з окупованого Донбасу, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади терористичної організації ДНР Володимира Цемаха.

Російський терорист Ігор Гіркін, який командував донецькими найманцями в 2014 році, підтвердив, що підполковник Цемах у липні 2014 року був командиром служби ППО в місті Сніжне.

Наразі Цемах перебуває у СІЗО, його адвокат відмовляється від інтерв’ю, оскільки підписав документи про нерозголошення інформації.

Джерело: Ракурс


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