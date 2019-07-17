СБУ задержала причастного к перевозке "Бука", из которого сбили рейс МН17. Фото "Украинская правда"

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Ракурс

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Трагедия с самолетом Boeing рейса MH17, пятая годовщина которой отмечается сегодня, была темой брифинга Службы безопасности Украины о состоянии расследования по этому делу. В частности, два года назад был задержан водитель автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым был сбит Boeing Малайзийских авиалиний.

Установлено более 150 человек, причастных к транспортировке, охране и выводу на боевые позиции российской самоходной установки «Бук» на временно оккупированной территории Донбасса в июле 2014 года. Об этом заявил на брифинге в Киеве 17 июля заместитель начальника главного следственного управления СБУ, член международной следственной группы Виталий Маяков.

Он рассказал, что в ночь с 16 на 17 июня «Бук» с полностью закрашенным номером на Донбасс переправили с территории Российской Федерации для поддержки наступления боевиков вблизи Саур-Могилы.

«Бук» с бортовым номером 3Х2 незаконно был перемещен через государственную границу Украины с территории Российской Федерации по маршруту: город Донецк Ростовской области — пгт. Северное Луганской области — город Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области, — уточнил Маяков.

Также он сообщил, что через три года СБУ установило личность боевика, забравшего «Бук» на автопредприятии города Донецка. Во время задержания этот человек пересекал границу с Россией на подконтрольной Украине территории.

Маяков не уточнил фамилию задержанного водителя тягача, перевозившего «Бук», но сказал, что сейчас он отбывает наказание в Украине.

<p> Ранее «Ракурс» сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не признает результаты международного расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. <a href= "https://racurs.ua/n123892-sbityy-boeing-mh17-putin-zayavil-chto-rossiya-ne-priznaet-rezultatov-mejdunarodnogo-rassledovaniya.html">https://racurs.ua/n123892-sbityy-boeing-mh17-putin-zayavil-chto-rossiya-ne-priznaet-rezultatov-mejdunarodnogo-rassledovaniya.html</a></p>

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не признает результаты международного расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.