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ЧАЭС запустила в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Фото: Госагенство по управлению зоной отчуждения

ЧАЭС запустила завод по переработке радиоактивных отходов: фото из зоны отчуждения

17 июл 2019, 17:37
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Чернобыльская атомная электростанция запустила в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Он находится на промышленной площадке и при условии бесперебойного функционирования будет перерабатывать 10,5 тыс. упаковок твердых радиоактивных отходов в год.

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ЧАЭС запустила в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Фото: Госагенство по управлению зоной отчуждения

За первую неделю удалось переработать 2755 кг кубового остатка жидких радиоактивных отходов в твердые, которые являются более безопасной формой хранения и захоронения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

По словам работников ЧАЭС, в процессе переработки жидкие отходы проходят несколько стадий, в результате чего благодаря цементированию превращаются в твердые радиоактивные отходы.

Сейчас 34 упаковки, образовавшихся в результате переработки, находятся в зале выдержки на промплощадке ЧАЭС. После выдержки и проведения радиационного контроля их захоронят в специально оборудованном приповерхностном хранилище твердых радиоактивных отходов.

ЧАЭС запустила в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Фото: Госагенство по управлению зоной отчуждения

На сегодняшний день происходит поэтапное освоение его проектной мощности. Постепенно завод должен выйти на переработку 42 упаковок-бочек емкостью 200 литров в сутки. При бесперебойном функционировании завода на протяжении всех 250 рабочих дней, это 10,5 тыс. упаковок в год, — рассказал глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

ЧАЭС запустила в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Фото: Госагенство по управлению зоной отчуждения

ЧАЭС запустила в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Фото: Госагенство по управлению зоной отчуждения

Ранее «Ракурс» сообщал, что Европейский Союз 10 июля официально передал Украине новый саркофаг на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зона отчуждения возле ЧАЭС может стать одной из точек роста экономики Украины и подписал соответствующий указ.

Источник: Ракурс


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