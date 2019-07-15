МЗС РФ підтвердило можливість обміну 24 українських моряків. Фото: "УНІАН"

https://racurs.ua/ua/n124324-mzs-rf-pidtverdylo-mojlyvist-obminu-24-ukrayinskyh-moryakiv.html

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Міністерство закордонних справ РФ обговорює із Україною питання обміну 24-х українських моряків, затриманих у районі Керченської протоки.

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За заявою заступника глави МЗС Росії Григорія Карасіна, дискусія про обмін арештованих українських моряків на даний момент активно ведеться між двома державами. Проте, на зустрічі із журналістами подробиць він не обговорював, а на питання, чи варто чекати зрушень найближчим часом, відповідати відмовився. Коментар Карасіна передає у своєму повідомленні «Інтерфакс».

24 моряка військово-морських сил України були затримані РФ разом із трьома кораблями після інциденту 25 листопада 2018 року. На даний момент моряки, яких звинувачують у порушенні російського кордону, перебувають у СІЗО «Лефортово» на території Москви.

Нагадаємо, що в середу, 24 липня, Лефортовський суд повинен розглянути клопотання слідства ФСБ щодо продовження заарештованим морякам термінів арешту до 24 і 26 жовтня.

Також сьогодні, 15 липня, прес-секретар генпрокурора Луценка оголосила можливе звільнення з-під варти Кирила Вишинського, головного редактора РІА «Новости Украина», підозрюваного у державній зраді. Його Лариса Сарган назвала «дуже важливою людиною для Путіна», якого цілком можливо обміняти на всіх 24 полонених українських моряків.