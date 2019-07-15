МИД РФ подтвердило возможность обмена 24 украинских моряков. Фото: "УНИАН"

https://racurs.ua/n124324-mid-rf-podtverdil-vozmojnost-obmena-24-ukrainskih-moryakov.html

Ракурс

Министерство иностранных дел РФ обсуждает с Украиной вопрос обмена 24-х украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива.

Loading...

По заявлению заместителя главы МИД России Григория Карасина, дискуссия об обмене арестованных украинских моряков в данный момент активно ведется между двумя государствами. Тем не менее, на встрече с журналистами подробностей он не обсуждал, а на вопрос, стоит ли ждать подвижек в ближайшее время, отвечать отказался. Комментарий Карасина передает в своем сообщении «Интерфакс».

24 моряка военно-морских сил Украины были задержаны РФ вместе с тремя кораблями после инцидента 25 ноября 2018 года. В данный момент моряки, которых обвиняют в нарушении российской границы, пребывают в СИЗО «Лефортово» на территории Москвы.

Напомним, что в среду, 24 июля, Лефортовский суд должен рассмотреть ходатайство следствия ФСБ о продлении арестованным морякам сроков ареста до 24 и 26 октября.

Также сегодня, 15 июля, пресс-секретарь генпрокурора Луценко объявила о возможном освобождении из-под стражи Кирилла Вышинского, главного редактора РИА «Новости Украина», подозреваемого в государственной измене. Его Лариса Сарган назвала «очень важным человеком для Путина», которого вполне возможно обменять на всех 24 пленных украинских моряков.