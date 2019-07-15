Людмила Денисова и Татьяна Москалькова. Фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n124316-denisova-nadeetsya-16-iulya-obmenyatsya-s-ombudsmenom-rf-spiskami-zakluchennyh.html

Ракурс

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова 16 июля рассчитывает обменяться с российской коллегой Татьяной Москальковой списками украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ и аннексированном Крыму, и россиян, которых удерживают в Украине.

Loading...

После обмена информацией стороны смогут перейти к верификации. Об этом Денисова заявила 15 июня на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Громадське».

Проведем верификацию этих граждан, которые удерживаются, и будем проводить возможные встречи для определения механизмов их возвращения, — отметила чиновник.

Российский омбудсмен заявила, что завтра запланирована встреча в Москве с Денисовой. По ее словам, стороны планируют провести полную ревизию списков граждан РФ и Украины, которые находятся на соответствующих территориях России и Украины. Омбудсмены намерены наметить план действий по оказанию этим заключенным гуманитарной помощи.

Напомним, 15 июля уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова встретилась в Киеве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Уполномоченная по правам человека в РФ прибыла в Киев на судебное заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского, который находится под стражей с 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке террористов самопровозглашенных ДНР, ЛНР и государственной измене.