Вышинского можно обменять на всех моряков — пресс-секретарь Луценко. Фото: "Гордон"

https://racurs.ua/n124312-vyshinskogo-mojno-obmenyat-na-vseh-moryakov-press-sekretar-lucenko.html

Ракурс

Суд сегодня может отпустить из-под стражи Кирилла Вышинского — главного редактора РИА «Новости Украина», который подозревается в государственной измене.

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По сообщению пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, сегодня, 15 июля, Подольский районный суд Киева может принять решение об освобождении Вышинского на заседании, которое состоится в 16.15. Об этом Сарган проинформировала на своей странице в Facebook.

Как утверждает Сарган, поспособствовать освобождению подозреваемого Вышинского могут два фактора. Во-первых, решение Конституционного суда Украины, согласно которому подозреваемые в госизмене и терроризме заключенные имеют право на более мягкие условия содержания, среди которых — и домашний арест.

Во-вторых, по словам Сарган, президенту Украины Владимиру Зеленскому лично в руки передали «маленькую записочку», после которой и состоялся телефонный разговор между двумя президентами — Украины и РФ.

В сообщении Сарган также отметила, что подозреваемый «важен для Путина» и значит для него «больше, чем все украинские пленные». И именно поэтому лишь одного Вышинского можно обменять на 24 пленных военных украинских моряков или же на политических заключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко.

Напомним, ранее стало известно о передаче Владимиру Зеленскому письма от матери Вышинского. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передавший письмо президенту, получил разрешение посетить арестованного в СИЗО.