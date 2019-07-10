Дело Вышинского: Зеленскому передали письмо от матери арестованного журналиста, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n124139-venediktov-peredal-zelenskomu-pismo-ot-materi-vyshinskogo-i-poluchil-razreshenie-posetit.html

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного за госизмену Кирилла Вышинского.

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Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, поскольку это личное письмо. Он также рассказал, что ему позволили посетить Вышинского в СИЗО.

Мне предложили посетить Вышинского в СИЗО. Уже еду, — сообщил радиостанции Венедиктов.

Венедиктов лично встретился с женой Кирилла Вышинского, которая обратилась к нему с просьбой передать письмо.

Жена Вышинского попросила меня помочь передать письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я в течение двух недель нашел контакты новой команды президента Украины, созвонился с ними, согласился приехать в Киев и изложить свою позицию, — рассказал Венедиктов.

Вышинский — главный редактор РИА «Новости-Украина». Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года, предъявили обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы, он настаивает на своей невиновности.

В мае Херсонский горсуд арестовал Вышинского до 13 июля. Сейчас в Киеве проходят заседания суда в этом деле.

Кремль не обсуждает с Киевом обмен украинских моряков на Кирилла Вышинского, —заявил в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подольский суд Киева перенес рассмотрение обвинительного акта на 15 июля.