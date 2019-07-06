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Ракурс
Дело Вышинского: решение Конституционного суда позволит подозреваемому выйти под залог, фото - ТСН

Решение Конституционного суда позволит Вышинскому выйти под залог — прокурор АР Крым

6 июл 2019, 11:55
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Решение Конституционного суда, который 25 июня признал неконституционной норму Уголовно-процессуального кодекса, обязывающую суды безальтернативно применять арест к подозреваемым в совершении государственной измены, позволит руководителю РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому выйти под залог уже 15 июля.

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Прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов считает, что после этого Вышинскому помогут бежать за границу, сообщает «Зеркало недели».

В четверг один из районных судов Киева фактически дал возможность освободить из-под стражи человека, который получал финансирование из России, готовил и размещал в интернете материалы антиукраинского направления, содержащие призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах, — сообщил Мамедов.

Он подразумевает Вышинского, дело которого 15 июля в очередной раз рассмотрит суд. Мамедов предполагает, что адвокаты будут ходатайствовать о назначении ему залога.

Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог — даже космическую сумму — и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности, — добавил прокурор АР Крым.

Вышинского задержали в мае 2018 года и подозревали в совершении государственной измены. Редактора пророссийского информагентства арестовали без права внесения залога. Вышинский все обвинения отрицает. На одном из заседаний суда он заявил, что выходит из украинского гражданства, а также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

В начале мая этого года Подольский райсуд Киева продлил арест Вышинского до 22 июля.

Источник: Ракурс


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