Справа Вишинського: рішення Конституційного суду дозволить підозрюваному вийти під заставу, фото — ТСН

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Рішення Конституційного суду, який 25 червня визнав неконституційною норму Кримінально-процесуального кодексу, що зобов’язувала суд безальтернативно застосовувати арешт до підозрюваних у вчиненні державної зради, дозволить керівнику РІА «Новости-Украина» Кирилу Вишинському вийти під заставу вже 15 липня.

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Прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов вважає, що після цього Вишинському допоможуть втекти за кордон, повідомляє «Дзеркало тижня».

У четвер один із районних судів Києва, фактично, дав можливість звільнити з-під варти особу, яка, фінансуючись російською стороною, готувала й розміщувала в інтернеті матеріали антиукраїнського спрямування, що містили заклики до зміни меж території України. Аналогічні рішення потенційно можуть бути прийняті найближчим часом ще у трьох кримінальних провадженнях, — повідомив Мамедов.

Він має на увазі Вишинського, справу якого 15 липня вкотре розгляне суд. Мамедов припускає, що адвокати клопотатимуть про призначення йому застави.

Маючи прецеденти, ми всі розуміємо, до чого може призвести його вихід з-під варти, хто може заплатити за нього заставу — навіть на космічну суму — й допомогти втекти за кордон з метою подальшого уникнення відповідальності, — додав прокурор АР Крим.

Вишинського затримали у травні 2018 року і підозрювали у вчиненні державної зради. Редактора проросійського інформагентства заарештували без права внесення застави. Вишинський усі обвинувачення заперечує. На одному із засідань суду він заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Володимира Путіна по захист.

На початку травня цього року Подільський райсуд Києва продовжив арешт Вишинського до 22 липня.