Справа Вишинського: Зеленському передали лист від матері арештованого журналіста

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Ракурс

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері заарештованого за держзраду Кирила Вишинського.

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Венедиктов зазначив, що не знає змісту звернення, оскільки це особистий лист. Він також розповів, що йому дозволили відвідати Вишинського в СІЗО.

Мені запропонували відвідати Вишинського в СІЗО. Вже їду, — повідомив радіостанції Венедиктов.

Венедиктов особисто зустрівся з дружиною Кирила Вишинського, яка звернулася до нього з проханням передати лист.

Дружина Вишинського попросила мене допомогти передати листа президенту України Володимиру Зеленському. Я протягом двох тижнів знайшов контакти нової команди президента України, зідзвонився з ними, погодився приїхати до Києва і викласти свою позицію, — розповів Венедиктов.

Вишинський — головний редактор РІА «Новости-Украина». Його затримали в Києві 15 травня минулого року і звинуватили у державній зраді та незаконному обігу зброї. Вишинському загрожує до 15 років в’язниці, він наполягає на своїй невинуватості.

У травні Херсонський міськсуд арештував Вишинського до 13 липня. Нині в Києві відбуваються засідання суду у справі.

Кремль не обговорює з Києвом обмін українських моряків на Кирила Вишинського, — заявив у травні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Подільський суд Києва переніс розгляд обвинувального акта на 15 липня