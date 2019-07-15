Вишинського можна обміняти на всіх моряків – прес-секретар Луценка. Фото: "Гордон"

https://racurs.ua/ua/n124312-vyshynskogo-mojna-obminyaty-na-vsih-moryakiv-pres-sekretar-lucenka.html

Ракурс

Суд сьогодні може відпустити з-під варти Кирила Вишинського — головного редактора «РІА Новости Украина», який підозрюється в державній зраді.

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За повідомленням прес-секретаря генпрокурора України Лариси Сарган, сьогодні, 15 липня, Подільський районний суд Києва може прийняти рішення про звільнення Вишинського на засіданні, яке відбудеться о 16.15. Про це Сарган поінформувала на своїй сторінці у Facebook.

Як стверджує Сарган, посприяти звільненню підозрюваного Вишинського можуть два чинники. По-перше, рішення Конституційного суду України, згідно з яким підозрювані в державній зраді і тероризмі ув’язнені мають право на більш м’які умови утримання, серед яких — і домашній арешт.

По-друге, за словами Сарган, президенту України Володимиру Зеленському особисто до рук передали «маленьку записочку», після якої і відбулася телефонна розмова між двома президентами — України та РФ.

У повідомленні Сарган також зазначила, що підозрюваний «важливий для Путіна» і означає для нього «більше, ніж усі українські полонені». І саме тому лише одного Вишинського можна обміняти на 24 полонених українських моряків або ж на політичних в’язнів Олега Сенцова чи Романа Сущенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо про передачу Володимиру Зеленському листа від матері Вишинського. Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов, який передав листа президенту, отримав дозвіл відвідати заарештованого в СІЗО.